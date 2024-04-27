ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводков регионах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Территориальные органы ФАС России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений о росте цен на лекарства, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и стройматериалы», — отметили в службе.
Подать обращение можно будет через специальную форму, ссылка на которую есть на сайтах УФАС, а также по телефону.
На рынке лекарственных препаратов служба проведет с владельцами аптек совещания о недопустимости повышения цен на препараты, также будет организован мониторинг цен совместно с органами Росздравнадзора. В случае выявления роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, а при выявлении их роста в оптовом звене такие меры будет принимать центральный аппарат службы.
На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня.
На рынке строительных материалов также будет вестись еженедельный мониторинг цен на основные стройматериалы, а торговым сетям рекомендовано уведомлять территориальные органы службы о повышении цен поставщиками не позднее следующего рабочего дня, а также о повышении закупочной цены по результатам тендеров. При выявлении необоснованного роста цен на стройматериалы незамедлительно будут приниматься меры антимонопольного реагирования.
«ФАС России напоминает о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен. Служба отмечает, что злоупотребление доминирующим положением может повлечь за собой оборотные штрафы, а за заключение антиконкурентных соглашений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — отметили в ФАС.