ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводков регионах

На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня.