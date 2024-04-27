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ФАС предостерегла от повышения цен на стройматериалы на фоне паводков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям стройматериалов предостережение насчет повышения цен на фоне паводковой ситуации. Отмечается, что ФАС, Минпромторг и Минстрой не видят оснований для увеличения их стоимости материалов.

Источник: РИА "Новости"

Письма направлены производителям из Оренбургской, Курганской, Тюменской областей и Алтайского края, а также близлежащих регионов. ФАС «обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы», говорится в сообщении службы.

Производители стройматериалов должны довести информацию от ФАС до своих торговых домов, дилеров и агентов. Ведомство отмечает, что информация о росте цен на стройматериалы станет поводом для «оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства».

Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») ранее направил генпрокурору и главе ФАС письмо с просьбой взять на контроль цены на строительные материалы в регионах, пострадавших от паводков.