ФАС предостерегла от повышения цен на стройматериалы на фоне паводков

Письма направлены производителям из Оренбургской, Курганской, Тюменской областей и Алтайского края, а также близлежащих регионов. ФАС «обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы», говорится в сообщении службы.
Производители стройматериалов должны довести информацию от ФАС до своих торговых домов, дилеров и агентов. Ведомство отмечает, что информация о росте цен на стройматериалы станет поводом для «оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства».
Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») ранее направил генпрокурору и главе ФАС письмо с просьбой взять на контроль цены на строительные материалы в регионах, пострадавших от паводков.