Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая 2024 года

В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать. При этом станут дешевле некоторые овощи и бытовая химия. Об этом рассказал Финансам Mail.Ru эксперт экономического факультета РУДН Александр Бородин.
По его словам, в мае подорожает кофе, что обусловлено засухой и низким урожаем в ведущих регионах по добыче этого продукта.
Также подорожает электроника, в том числе, и смартфоны. Здесь ожидается самый большой рост цен — по отдельным позициям — до 7−10 процентов.
Как поясняет эксперт, это обусловлено повышением экологического сбора. Этот фактор станет дополнительной налоговой нагрузкой на компании, что приведет к увеличению стоимости конечного продукта.
Цены на остальные потребительские товары могут вырасти на 3−5 процентов.
Также подорожают алкоголь и сигареты, что связано с увеличением акцизов на данные продукты. Однако они будут вводиться постепенно.
Подешевеют основные овощи: картофель, огурцы, помидоры. «Главная причина — преобладание предложения над спросом», — пояснил экономист.
Можно ожидать также снижения цен на бытовую химию. Этот сегмент товаров, по словам экономиста, рос в стоимости из-за импортных компонентов и технологий, Однако сейчас налаживается свое производство, отмечает Бородин.
Можно рассчитывать и на сезонное снижение цен на недвижимость в пределах до пяти процентов в зависимости от категории жилья.
«Что касается мая, не стоит забывать, что это месяц инаугурации президента России, так что курс и цены будут стабильны. А начиная с июня, ценовое ралли стартует», — заключил Бородин.
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