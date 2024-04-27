Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая 2024 года

В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать. При этом станут дешевле некоторые овощи и бытовая химия. Об этом рассказал Финансам Mail.Ru эксперт экономического факультета РУДН Александр Бородин.