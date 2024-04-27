Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке пяти пассажиров

«Установлено, что в январе текущего года пяти пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Москву (Домодедово), отказано в перелетах в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.