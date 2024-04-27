Акции владельца Snapchat взлетели на 27% вопреки убытку в $305 млн

Акции владельца соцсети Snapchat (SNAP) подорожали на 27,63%, до $14,5 за акцию, по итогам постмаркета на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 26 апреля.
Спрос на бумаги Snap вырос после публикации финансовых результатов и увеличения числа пользователей выше ожиданий, сообщил Reuters. Snap отметила, что ее бизнес растет быстрее, чем ожидалось, благодаря обновлению рекламной системы и более высокому спросу на функции, которые помогают брендам увеличивать продажи или количество кликов на сайтах. При этом компания отчиталась о чистом убытке в $305 млн за первый квартал.
Доход на одного пользователя компании увеличился в годовом исчислении впервые с начала 2022 года, что отражает восстановление рекламного рынка и усилия Snap по оживлению роста, рассказал аналитик Morningstar Майкл Ходел.
Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила $46 млн по сравнению с ожиданиями аналитиков убытка в $68 млн, пишет CNBC.
В Snapchat отметили, что такой показатель был обусловлен в первую очередь умеренными операционными расходами, а также ускорением роста выручки.
Что же касается аудитории Snapchat, то в первом квартале количество ежедневно активных пользователей (DAU) выросло на 10%, до 422 млн. По данным StreetAccount, аналитики ожидали 420 млн пользователей. Также во втором квартале Snap рассчитывает заработать выручку в размере от $1,23 млрд до $1,26 млрд. Это выше, чем ожидали аналитики ($1,22 млрд).
В феврале в руководстве Snapchat сообщили о планах уволить 10% сотрудников по всему миру, или около 500 человек. При этом в четверг компания заявила, что численность персонала и расходы на него будут «скромно расти» до конца года.
Snapchat — это платформа для обмена фотографиями и видео. Компания была основана в 2011 году и вышла на биржу в марте 2017 года. Приложение Snapchat отличается от конкурентов тем, что больше ориентируется на развитые страны, молодую аудиторию (13−25 лет) и использование технологии дополненной реальности (AR).