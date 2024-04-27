Акции владельца Snapchat взлетели на 27% вопреки убытку в $305 млн

Спрос на бумаги Snap вырос после публикации финансовых результатов и увеличения числа пользователей выше ожиданий, сообщил Reuters. Snap отметила, что ее бизнес растет быстрее, чем ожидалось, благодаря обновлению рекламной системы и более высокому спросу на функции, которые помогают брендам увеличивать продажи или количество кликов на сайтах. При этом компания отчиталась о чистом убытке в $305 млн за первый квартал.