Акции ММК упали после объявления дивидендов ниже ожиданий

Акции ММК пошли вниз после объявления дивидендов за 2023 год. По состоянию на 11:05 мск котировки просели на 3,5%, до ₽54,78.
Совет директоров металлургической компании ММК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2,752 на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 5%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 7 июня.
Для сравнения, аналитики «БКС Мир Инвестиций» ожидали, что накопленная денежная «кубышка» позволила бы ММК выплатить дивиденды в размере ₽5−6 по итогам 2023 года. В ПСБ рассчитывали на ₽3,5 на акцию, учитывая результаты за 2023 год и первый квартал 2024 года. Аналогичные дивиденды прогнозировали в «Финаме».
В предыдущий раз ММК выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года. Тогда совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽2,663 на одну акцию. Дивдоходность на момент объявления о выплатах составила 4,98%.
В «БКС Мир Инвестиций» отмечали, что возобновление дивидендных выплат должно поддержать котировки ММК. В ПСБ указывали, что бумаги могут быть интересны для долгосрочных инвесторов. Аналитики банка ранее сохранили для акции ММК целевую цену на уровне ₽66. Однако среди металлургов эксперты ПСБ отдают предпочтение акциям «Северстали».
В дивидендной политике ММК сказано, что совет директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов руководствуется следующими принципами:
Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA < 1.
Выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA> 1.
В четверг, 25 апреля, ММК отчитался по МСФО за первый квартал 2024 года. Выручка выросла од к году выросла на 25,5%, до ₽192,95 млрд. EBITDA составила ₽42,15 млн — это на 27,8% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Чистая прибыль составила ₽23,75 млрд, увеличившись на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Свободный денежный поток за сократился на 40,5%, до ₽7,95 млрд, «отражая отток в оборотный капитал и рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития», пояснили в ММК.