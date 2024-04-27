Акции ММК упали после объявления дивидендов ниже ожиданий

В четверг, 25 апреля, ММК отчитался по МСФО за первый квартал 2024 года. Выручка выросла од к году выросла на 25,5%, до ₽192,95 млрд. EBITDA составила ₽42,15 млн — это на 27,8% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Чистая прибыль составила ₽23,75 млрд, увеличившись на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Свободный денежный поток за сократился на 40,5%, до ₽7,95 млрд, «отражая отток в оборотный капитал и рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития», пояснили в ММК.