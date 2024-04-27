Акции «Лукойла» на Мосбирже впервые превысили отметку в 8 тыс. рублей

«Лукойл» — вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. «Лукойл» обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.