Юань в портфеле: зачем инвестору инструменты в китайской валюте

При инвестициях в долговые ценные бумаги вы всегда оцениваете несколько рисков. Это риск вашего контрагента, риск вашей валюты, то есть валюты как средства сбережения, и инфраструктурный риск — назову его геополитическим, который сейчас играет ключевую роль. Допустим, вы даете в долг даже очень уважаемой компании 100 юаней. Вместе с покупкой этой облигации вы берете риск эмитента. Вы также берете валютный риск: стоимость самой валюты может измениться как к рублю, так и к доллару, потому что есть Народный банк Китая, который с помощью курса юаня влияет на экономику своей страны. Наконец, есть маловероятный, но все же риск инфраструктурный, что в результате каких-то новых санкций у компаний возникнут сложности с расчетами в юанях и дефицит юаневой ликвидности. Компании, кстати, предыдущий опыт уже усвоили, и в большинстве проспектов эмиссий оговорены условия, при которых эмитент переходит на расчеты в рублях. Добавьте к этому еще рыночный риск, т.е. фактор спроса и предложения на долговом рынке, и все это ради средней доходности около 6% годовых. И сравните это с вкладом в банке с доходностью 5,05%, что ненамного меньше.