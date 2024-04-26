Юань в портфеле: зачем инвестору инструменты в китайской валюте

В апреле на торгах Мосбиржи китайская валюта преодолела отметку ₽13 (17−18 апреля — прим. «РБК Инвестиций»). Большинство аналитиков пересматривают прогнозы по курсу рубля и ставят на его ослабление. С 2022 года выбор инструментов в валюте, альтернативной рублю, для российского инвестора сильно сократился. Но вопрос о диверсификации в текущих условиях актуален как никогда: российская экономика остается в значительной степени сырьевой, курс национальной валюты свободным, а инфляционное давление достаточно высоким. Эти факторы обязывают любого инвестора иметь в портфеле хеджирующий актив — валюту и/или золото. Но какую валюту в текущих условиях?
Один ответ — юань
Очевидный ответ — китайский юань. Один из немногих одновременно и доступных, и «глобальных» активов без инфраструктурных рисков. Однако со своими особенностями: китайский юань до сих пор относится к мягким валютам, имеющим ограничения в конвертируемости и переводах. Курс юаня в отличие от рубля не свободно плавающий, он регулируется государством. И это одно из главных отличий юаня от более привычных нам доллара и евро. Сейчас Народный банк Китая не позволяет укрепляться национальной валюте чрезмерно к доллару, чтобы поддерживать конкурентоспособность экспорта. Благодаря все большим и большим бюджетным импульсам китайский регулятор удерживает юань около отметки 7,2 — 7,3 против доллара США. Это происходит на фоне глобального долгосрочного тренда ослабления доллара последнего десятилетия. Однако очевидно, что с будущим снижением ставки ФРС американская валюта перейдет к укреплению, но вот ждать более серьезного ослабления юаня при этом не стоит. Народный банк Китая — один из крупнейших в мире с точки зрения резервов, и их точно хватит, чтобы удерживать валюту в целевых значениях юаня за доллар до конца года.
Валютные резервы Китая в 2023 году составляли $3,2 трлн, или 23,24 трлн юаней по среднегодовому курсу. Общий объем золотых запасов страны составил 2113 т, или $141,5 млрд в денежном эквиваленте.
К такой стабильности регулятор Китая будет стремиться в том числе и из-за активной экспансии юаня как резервной валюты и валюты внешнеторговых расчетов. По данным Swift, юань занимает четвертое место в мировых платежах с долей 4,7%, обогнав японскую иену. При этом в статистику Swift не попадает значительная доля расчетов. Например, сейчас Россия — это второй после Гонконга юаневый центр. Объем депозитов в юане — более ¥0,5 трлн. Для сравнения: в Гонконге ¥0,96 трлн, объем кредитов и облигаций также около ¥0,5 трлн, а доля юаня в расчетах нашей страны составляет, по разным оценкам, от 30 до 40%. Но России в статистике Swift нет.
При этом важно понимать, что перестройка российской финансовой системы с доллара и евро на юань, не была случайным выбором. Конечно, существуют и другие дружественные валюты. Но можно ли их выбирать для диверсификации и хранения резервов ЦБ? Бразильский реал едва ли — он слишком волатильный,. Казалось бы, Индия—ключевой торговый партнер, но индийская рупия не свободно конвертируемая валюта, более того, в этой стране традиционный дефицит торгового баланса. Иные дружественные валюты Персидского залива обладают ровно теми же проблемами. Да, они стабильны, привязаны к доллару, но на самом деле куда менее свободны с рыночной точки зрения, чем юань. К тому же там не всегда выстроены торговые расчеты, а с Китаем они есть и давно. Банк ВТБ открывает счета в материковом Китае с 2012 года. Поэтому, по сути, это единственный вариант дружественной валюты, одновременно глубоко интегрированной в глобальную экономику и ликвидный.
О чем все эти данные должны говорить российскому инвестору? Давать ответ на главный вопрос — стоит ли вообще идти сейчас в юани, если пока доступен доллар, хотя и ограниченно? На мой взгляд, идти в юань сейчас однозначно стоит. Фокус Народного банка Китая на стабильную к доллару валюту выступает производным инструментом на глобальную диверсификацию, на глобальный рынок. При этом ставки по юаню в России сопоставимы с глобальными ставками по доллару, учитывая низкие ставки внутри Китая. И, главное, никаких инфраструктурных рисков.
Вклад или облигации
Сравнивать между собой вклады и облигации не совсем корректно. Первое — это консервативный инструмент сбережения, второе — инструмент инвестирования, возможно, с большей доходностью, но и совсем с другими рисками. Однако в случае с юаневыми продуктами в текущих российских условиях это допустимо.
На Московской бирже сейчас торгуется 19 выпусков юаневых бондов. Наибольшая доходность среди бумаг с постоянным купоном: у «Русала» (РУСАЛ БО05) — 8,38% к дате оферты 31.07.2024 и микрофинансовой компании «Быстроденьги» (БДеньг-Ю01) — 8,33% к дате погашения 03.06.2026. Бумаги в очень разных рейтинговых сегментах, консервативному инвестору из этих двоих интересен только «Русал». Однако мне больше нравится «Роснефть», тоже консервативная бумага, однако, при доходности 5,4% у нее меньше дюрация, понятная инвестпрограмма и поддержка от государства. Самое важное, что у «Роснефти» четкий фокус на китайский рынок, а значит, много юаня непосредственно в операционной деятельности. В этом же соотношении риск-доходность есть также бонды «Полюса» и «Металлоинвеста». Пока, главная проблема рынка юаневых бондов — это ограниченное количество выпусков и все еще относительно небольшая доходность в виду отсутствия активной премии за привлечение ликвидности. Мы прошли первый этап тестирования нового инструмента, но пока не так много компаний его использует, что ограничивает выбор инвестора. Полагаю, что в ближайший год точно мы увидим большее количество размещений. Более того, надеемся, что компании получат возможность привлекать на российский рынок дружественных зарубежных инвесторов. Думаю, что крупные китайские инвесторы, не избалованные высокими ставками в Китае, захотят вложиться в бонды первоклассных российских компаний, а это будет стимулировать бизнес активнее размещаться в юанях.
Юаневые облигации — это долговые бумаги, которые размещаются по российскому законодательству, на российской бирже, что сводит к минимуму инфраструктурные риски (заморозка активов, задержка платежей).
Расчеты между эмитентом и владельцем облигаций происходят в юанях (участие в размещении, выплата купонов, погашение), однако на биржевых торгах большинство выпусков можно купить или продать и за рубли, так как в наличии имеются два стакана — с расчетами в юанях и в рублях. Кроме того, условия эмиссии выпущенных облигаций позволяют в случае необходимости проводить расчеты между эмитентом и держателем в рублях по официальному курсу Банка России, что также снижает возможные инфраструктурные риски.
Минимальный лот для покупки — одна облигация номиналом 1 тыс. юаней.
При этом пока для консервативного инвестора средняя доходность по портфелю из качественных юаневых облигаций оказывается ненамного выше доходности по юаневому вкладу. Трехлетний вклад в ВТБ, например, при соблюдении ряда условий дает доходность 5,05% годовых, при меньших рисках депозита относительно даже высококачественных бондов.
При инвестициях в долговые ценные бумаги вы всегда оцениваете несколько рисков. Это риск вашего контрагента, риск вашей валюты, то есть валюты как средства сбережения, и инфраструктурный риск — назову его геополитическим, который сейчас играет ключевую роль. Допустим, вы даете в долг даже очень уважаемой компании 100 юаней. Вместе с покупкой этой облигации вы берете риск эмитента. Вы также берете валютный риск: стоимость самой валюты может измениться как к рублю, так и к доллару, потому что есть Народный банк Китая, который с помощью курса юаня влияет на экономику своей страны. Наконец, есть маловероятный, но все же риск инфраструктурный, что в результате каких-то новых санкций у компаний возникнут сложности с расчетами в юанях и дефицит юаневой ликвидности. Компании, кстати, предыдущий опыт уже усвоили, и в большинстве проспектов эмиссий оговорены условия, при которых эмитент переходит на расчеты в рублях. Добавьте к этому еще рыночный риск, т.е. фактор спроса и предложения на долговом рынке, и все это ради средней доходности около 6% годовых. И сравните это с вкладом в банке с доходностью 5,05%, что ненамного меньше.
Тем, у кого аппетит к риску меньше, схожую доходность в китайской валюте действительно проще получить с помощью вклада. Здесь нивелируются кредитный и рыночный риски, более приятное налогообложение, и зависимость от инфраструктурного риска гораздо ниже. Тем клиентам, кто понимает перспективы компании, либо хочет сыграть на долгосрочной политике мягких ставок, облигации в юанях могут дать не только диверсификацию, но и капитальный прирост.
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