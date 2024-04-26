Японская иена обвалилась до нового минимума с 1990 года

Японская иена подешевела до нового минимума за 34 года. Курс доллара к иене (USD/JPY) на международном рынке Форекс поднялся на 0,32% — до 156,15 иены за доллар на торгах 25 апреля в 06:42 мск.
Это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены.
По состоянию на 07:05 мск за доллар давали 156,04 иены.
В этом году иена упала примерно на 9%, что сделало ее валютой с наихудшими показателями среди стран G10. Ослабление иены продолжилось даже после того, как в марте Банк Японии поднял учетную ставку впервые с 2007 года.
Участники рынка не исключают проведения валютных интервенций со стороны Банка Японии. Японские власти неоднократно заявляли, что они не защищают конкретные уровни курса иены, но следят за чрезмерно резкими движениями валютных курсов.
В 2022 году власти Японии трижды проводили валютные интервенции на рынке, чтобы поддержать иену после того, как курс японской валюты упал. Тогда они потратили на стабилизацию курса более $60 млрд.
За два года иена подешевела к доллару на 21%. Основной причиной ослабления японской валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС США с целью остановить рост инфляции, которая достигла максимума за четыре десятилетия.
В этом году Банк Японии последним из крупных центробанков отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии была отрицательной с 2016 года. В марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0−0,1% годовых. Однако он предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок. На заседании в пятницу, 26 апреля, Банк Японии оставил ставку на прежнем уровне в 0−0,1%.
ФРС США начала повышать ставку в марте 2022-го из-за разгона инфляции до рекордных значений за несколько десятилетий. Сейчас ставка находится на уровне 5,25−5,5% годовых — это максимум с начала 2001 года.