Японская иена обвалилась до нового минимума с 1990 года

В этом году Банк Японии последним из крупных центробанков отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии была отрицательной с 2016 года. В марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0−0,1% годовых. Однако он предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок. На заседании в пятницу, 26 апреля, Банк Японии оставил ставку на прежнем уровне в 0−0,1%.