Встать в стройку: почему крупнейшие девелоперы выходят на IPO

На фондовом рынке бум размещений девелоперских компаний. Как минимум пять крупных игроков планируют выйти на IPO в 2024—2025 годах. При этом ценные бумаги застройщиков, которые уже обращаются на фондовом рынке, с начала года значительно подорожали — на 22−70%, сообщили «Известиям» брокеры. Благодаря этому компании в условиях высоких ставок по кредитам привлекают средства на перспективные проекты, в том числе по программе комплексного развития территорий. Акции участников рынка недвижимости сохраняют свою привлекательность. Однако есть и риски: после четырех лет бурного роста рынок может сократиться в связи с вероятным сворачиванием с 1 июля льготной программы на новостройки. Подробнее о важном тренде в отрасли — в материале «Известий».