Возродить какао: Гана просит денег на восстановление плантаций

Чтобы остановить заболеваемость плантаций и восстановить популяцию деревьев, Гане нужно порядка двух миллиардов долларов.
Плантации дающих какао-бобы деревьев поражены вызванной вирусом набухших побегов какао (CSSV) болезнью. Как отметил гендиректор Совета по какао Ганы Джозеф Айду, на их восстановление необходимо $2 млрд.
Возбудитель CSSV входит в семейство колимовирусов, от которого биологи пока не нашли эффективных средств.
В текущем аграрном году производство какао-бобов в Гане сократится до 580 тыс. тонн. Годом ранее урожай составлял 654 тыс. тонн.
Гана занимает после Кот-д'Ивуара вторую позицию в мире по размерам производства какао-бобов. Если ситуация с плантациями не изменится, какао и все виды продукции из него будет только дорожать.
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