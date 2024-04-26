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Возродить какао: Гана просит денег на восстановление плантаций

Деревья какао в Гане столкнулись с новой болезнью в 2020 году. Это грозит уничтожением порядка 20% всех плантаций какао, его площадь составляет около 500 тыс. га.

Источник: Freepik

Чтобы остановить заболеваемость плантаций и восстановить популяцию деревьев, Гане нужно порядка двух миллиардов долларов.

Плантации дающих какао-бобы деревьев поражены вызванной вирусом набухших побегов какао (CSSV) болезнью. Как отметил гендиректор Совета по какао Ганы Джозеф Айду, на их восстановление необходимо $2 млрд.

Возбудитель CSSV входит в семейство колимовирусов, от которого биологи пока не нашли эффективных средств.

В текущем аграрном году производство какао-бобов в Гане сократится до 580 тыс. тонн. Годом ранее урожай составлял 654 тыс. тонн.

Гана занимает после Кот-д'Ивуара вторую позицию в мире по размерам производства какао-бобов. Если ситуация с плантациями не изменится, какао и все виды продукции из него будет только дорожать.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»