Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций»

Опыт Ирана, который находится под санкциями уже более 40 лет, является для России важным, поскольку это достаточно крупная экономика (на момент ввода санкций в 1979 году она занимала 0,9% от мировой, российская в предсанкционном 2021 году — 1,9% в долларовом выражении и 3% по паритету покупательной способности в версии МВФ). Иран, как и Россия, сильно зависит от экспорта нефти. В целом политика иранских властей по адаптации к санкциям и обеспечению функционирования национальной экономики в условиях жестких ограничений оказалась довольно успешной, утверждают авторы. Так, сокращение экспорта после введения очередных санкций неизменно сменялось его восстановительным ростом, указывают они. Кроме того, важным результатом стала диверсификация экономики, проявившаяся в том числе в заметном сокращении за последние 10 лет объемов экспорта сырья (минерального топлива и руды) и наращивании продуктов их переработки (пластика и пластиковых изделий, черных и цветных металлов, стекла).