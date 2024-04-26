«Ведомости»: основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Как сообщает газета со ссылкой на близкий к компании источник, долю у Гольдорта выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН). В СФН «Ведомостям» также подтвердили, что один из ее фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК, а переговоры находятся на продвинутой стадии. По словам представителя СДЭК, переговоры «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время, однако компания не разглашает покупателя и размер сделки до ее заключения.