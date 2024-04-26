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«Ведомости»: основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на один из франчайзи СДЭК, информацию подтвердил также близкий к компании собеседник.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает газета со ссылкой на близкий к компании источник, долю у Гольдорта выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН). В СФН «Ведомостям» также подтвердили, что один из ее фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК, а переговоры находятся на продвинутой стадии. По словам представителя СДЭК, переговоры «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время, однако компания не разглашает покупателя и размер сделки до ее заключения.

По информации СПАРК, на конец 2020 года у Гольдорта в ООО «СДЭК -глобал» была доля 55,44%.