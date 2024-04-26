В России стало больше самозанятых

Активнее всего россияне в 2023-м регистрировали самозанятость в Дагестане, Тыве и Чечне. За год количество независимых исполнителей в этих регионах выросло в три раза. Далее идут Читинская (+84%), Орловская (+83%) и Курганская (+81%). области. В Москве и Санкт-Петербурге прирост был менее активным. За год самозанятых в этих двух городах стало на 27% и 20% больше соответственно.