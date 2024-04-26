В ФАС призвали скорректировать ценообразование на авиабилеты

«Служба продолжает контролировать ситуацию на этом рынке. В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — пояснили в ведомстве.
Также там сообщили, что ФАС направила в адрес «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости билетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023−2024 годы.
«Полученные ответы в настоящий момент анализируются. Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок», — пояснили в антимонопольном органе.
Ранее 26 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в антимонопольную службу с просьбой проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе. За год стоимость выросла более чем на треть. В Минтрансе «Известиям» рассказали, что российские перевозчики применяют динамическое ценообразование, и пассажиры имеют возможность заблаговременно купить более дешевый билет. При этом стоимость удается удерживать благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и программам субсидирования перелетов, добавили в министерстве.