В ФАС призвали скорректировать ценообразование на авиабилеты

Ранее 26 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в антимонопольную службу с просьбой проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе. За год стоимость выросла более чем на треть. В Минтрансе «Известиям» рассказали, что российские перевозчики применяют динамическое ценообразование, и пассажиры имеют возможность заблаговременно купить более дешевый билет. При этом стоимость удается удерживать благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и программам субсидирования перелетов, добавили в министерстве.