Суд взыскал со структур IKEA 12,9 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по иску ФНС России признал недействительной сделкой перечисление ООО «Торг», одной из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited и применил последствия недействительности в виде взыскания c ответчиков всей суммы в доход государства.
«Иск удовлетворить полностью», — приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося в четверг заседания.
Суд в марте привлек к делу в качестве третьих лиц Райффайзенбанк и ООО «Маркет. Трейд» (маркетплейс «Яндекс Маркет»). С последней компанией, выступившей покупателем, у ООО «Торг» был договор от 15 ноября 2022 года на поставку потребительских товаров.
В августе 2022 года на «Яндекс Маркете» появился специальный раздел «Товары IKEA и аналоги». В нем были собраны товары от разных партнеров — например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО «Торг», кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.
В сентябре 2023 года стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров «Мега» в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.