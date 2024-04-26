Суд приостановил корпоративные права Demanor в отношении УК «Азбуки вкуса»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области, который рассматривал заявление президента сети магазинов «Азбука вкуса» Дениса Сологуба о приостановлении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в отношении российской управляющей компании ретейлера, удовлетворил требования заявителя, сообщили ТАСС в пресс-службе «Азбуки вкуса».
Заявление главы ретейлера рассматривалось 26 апреля. В опубликованном ранее определении суда о принятии заявления к производству говорилось, что оно было подано о приостановлении осуществления Demanor Investments Limited корпоративных прав в ООО «Городской супермаркет». Последняя входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
Согласно информации из картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил мировое соглашение по делу. Текст решения пока не опубликован. «Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об ЭЗО», — сообщили в компании.
Кипрская Demanor Investments Limited владеет 99% в ООО «Городской супермаркет» — управляющей компании ретейлера. Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в таких организациях допускает приостановление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении предприятия из списка ЭЗО.
«Азбука вкуса» — крупная российская торговая сеть, ее магазины располагаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под управлением компании находятся супермаркеты «Азбука вкуса», минимаркеты «Азбука daily», семейные гипермаркеты «АВ маркет» и специализированные винные магазины «Энотека». Ретейлер также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов питания.
В четверг Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской дочерней структуры — ООО «Корпоративный центр “Икс 5”. X5 Group — российский ретейлер, управляющий сетями “Пятерочка”, “Перекресток” и “Чижик”.