Суд приостановил корпоративные права Demanor в отношении УК «Азбуки вкуса»

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил мировое соглашение по делу. Текст решения пока не опубликован. «Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об ЭЗО», — сообщили в компании.