Стало известно, когда придет в мае единое пособие

В министерстве отметили, что пособия на карту «МИР» поступят как обычно, 3 мая.
Тем, кто получает деньги почтовым переводом, выплаты придут в течение месяца, до 25 мая включительно.
Минтруд добавил, что в мае пособие выплачивается за предыдущий месяц, то есть, за апрель.
В июне придут выплаты за май.
Если единый день выплаты пособия придется на выходной или праздничный день, деньги выплачиваются заранее.
Единое пособие выплачивается семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Родители могут обратиться за выплатой через госуслуги, МФЦ или Соцфонд по месту жительства. Ее назначат в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.
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