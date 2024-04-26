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Стало известно, когда придет в мае единое пособие

В мае не будет изменен график выплаты единого пособия. Это связано с тем, что 2 и 3 число месяца в текущем году приходится на рабочие дни. Об этом сообщили в ТГ-канале Минтруда.

Источник: Агентство «Москва»

В министерстве отметили, что пособия на карту «МИР» поступят как обычно, 3 мая.

Тем, кто получает деньги почтовым переводом, выплаты придут в течение месяца, до 25 мая включительно.

Минтруд добавил, что в мае пособие выплачивается за предыдущий месяц, то есть, за апрель.

В июне придут выплаты за май.

Если единый день выплаты пособия придется на выходной или праздничный день, деньги выплачиваются заранее.

Единое пособие выплачивается семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Родители могут обратиться за выплатой через госуслуги, МФЦ или Соцфонд по месту жительства. Ее назначат в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»