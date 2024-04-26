СМИ: Чехия в 2025 году будет получать нефть из 20 государств

«После вступления в 2025 году в строй новых мощностей нефтепровода TAL ожидаю, что большую часть поставок [нефти в Чехию] будут осуществлять страны, которые уже сейчас направляют нефть в этот трубопровод. Это, главным образом, Азербайджан, Казахстан, США, Ирак, — сказал он. — В общей сложности этих стран примерно 20. Не думаю, что доминирующую [ныне в обеспечении поставок нефти в Чехию] Россию заменит очередной доминирующий игрок. Речь пойдет о большем числе стран, у которых будут меньшие доли [участия в общем объеме поставок]. Все будет зависеть от ситуации на рынке».