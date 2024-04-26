Сбербанк работает над выделением заблокированных активов

Скворцов пояснил, что 292-ФЗ дает «еще дну возможность» урегулировать такие активы, это один из инструментов решения этого вопроса. «При этом мы каждый квартал и каждый месяц ведем работу по возврату заблокированных активов, и каждый месяц и каждый квартал у нас есть эффект», — сказал он. По его словам, их «нельзя исчислять сотнями милллиардов рублей», но по отдельным активам возврат есть, в том числе в рамках судебных процессов.