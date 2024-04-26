Сбербанк работает над выделением заблокированных активов

«Ведем плотную работу с регулятором», — уточнил топ-менеджер. Закон предусматривает детальную процедуру в рамках этого процесса, в том числе решение Набсовета, собрания акционеров. «В настоящее время мы до этих этапов еще не дошли, ведем предварительную работу, но в целом да, мы эту задачу для себя поставили и смотрим на возможность ее реализации, обсуждаем с Центральным банком», — отметил он.
Скворцов пояснил, что 292-ФЗ дает «еще дну возможность» урегулировать такие активы, это один из инструментов решения этого вопроса. «При этом мы каждый квартал и каждый месяц ведем работу по возврату заблокированных активов, и каждый месяц и каждый квартал у нас есть эффект», — сказал он. По его словам, их «нельзя исчислять сотнями милллиардов рублей», но по отдельным активам возврат есть, в том числе в рамках судебных процессов.
Действующий закон предполагает возможность выделения активов в отдельное юрлицо до конца 2024 года. Первым среди банков такую процедуру прошел Совкомбанк, аналогичную стратегию прорабатывает ВТБ. При этом люксембургский депозитарий Clearstream уже сообщил, что не поддержит выкуп заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов.