Сбербанк повысил прогнозы по кредитованию компаний и граждан на 2024 год

Сбербанк повысил прогноз по росту кредитования юридических и физических лиц, а также депозитов граждан во всем банковском секторе России на 2024 год, следует из презентации банка. При этом Сбер снизил прогнозы по темпам роста вкладов компаний. Предыдущий свой прогноз банк давал в конце февраля 2024 года.
Прогноз по росту кредитования физлиц в 2024 году был повышен до 9−11% с 4−6%. Сам Сбербанк планирует расти выше сектора. Прогноз по росту кредитования юрлиц увеличен до 12−15% с 12−14% ранее. Сам Сбербанк планирует расти в соответствии с сектором. Прогноз по росту депозитов физических лиц также был повышен — до 24−26% с 17−19%. Сбер будет расти вместе с сектором. Прогноз по росту депозитов юридических лиц, наоборот, снижен — до 2−4% с 5−7%. Банк будет расти лучше рынка.
Прогноз по средней чистой процентной марже на 2024 год банк сохранил на уровне более 5,7%. Чистая процентная маржа банка в первом квартале 2024 года по МСФО составила 5,88% по сравнению с 5,78% за аналогичный период 2023 года. Госбанк сохранил прогноз по достаточности капитала — выше 13,3%, рентабельности — выше 22%, а также росту комиссионных доходов — на уровне 10%.