Сбербанк повысил прогнозы по кредитованию компаний и граждан на 2024 год

Прогноз по росту кредитования физлиц в 2024 году был повышен до 9−11% с 4−6%. Сам Сбербанк планирует расти выше сектора. Прогноз по росту кредитования юрлиц увеличен до 12−15% с 12−14% ранее. Сам Сбербанк планирует расти в соответствии с сектором. Прогноз по росту депозитов физических лиц также был повышен — до 24−26% с 17−19%. Сбер будет расти вместе с сектором. Прогноз по росту депозитов юридических лиц, наоборот, снижен — до 2−4% с 5−7%. Банк будет расти лучше рынка.