Рынок нефти сменил фокус внимания

В ценообразовании нефти фактор геополитики на этой неделе отошел на второй план. Фокус внимания сместился в сторону макроэкономики. В середине недели Brent подскочила на новостях о недельном сокращении запасов в США, а вчера резко дернулась вниз на данных о замедлении темпов роста ВВП США.