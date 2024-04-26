Рынок нефти сменил фокус внимания

В ценообразовании нефти фактор геополитики на этой неделе отошел на второй план. Фокус внимания сместился в сторону макроэкономики. В середине недели Brent подскочила на новостях о недельном сокращении запасов в США, а вчера резко дернулась вниз на данных о замедлении темпов роста ВВП США.
Технически котировки стремятся к своим среднемесячным значениям — EMA20, $88 за баррель. Однако наблюдается повышенная волатильность — возможна консолидация в диапазоне $86,2−88 за баррель.
Глобальная техническая картина на стороне быков: Brent торгуется выше 200-дневной скользящей средней ($83,83), просматривается два восходящих тренда.
Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.
Новостной фон
∙ Рост ВВП США в I квартале оказался слабее, чем ожидали аналитики.
∙ Судно «Владимир Тихонов», принадлежащее попавшему под санкции Совкомфлоту, направляется в индийский город Парадип — там находится крупнейший НПЗ компании Indian Oil Corp. По мнению издания Bloomberg, если судно разгрузится, то это будет свидетельствовать об изменении позиции Индии в отношении санкций. Месяцем ранее все индийские НПЗ заявили, что не будут получать нефть, перевозимую танкерами Совкомфлота из-за санкций США.
∙ Испанская Repsol нарастит добычу нефти в Венесуэле несмотря на возобновление санкций США. Компания заявляет, что имеет на это право, так как соглашение с местной Petroleos de Venezuela SA было подписано за несколько часов до возобновления санкций США.
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