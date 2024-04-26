Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

К 13:56 мск курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке в 91,91 рубля (-0,02%), евро терял 0,13%, опускаясь до 98,53 рубля. Юань равнялся 12,627 рубля (-0,2%). Индекс Мосбиржи немного замедлил рост до 0,26%, и находился на уровне 3 3448,82 пункта, индекс РТС составлял 1 181,7 пункта (+0,26%), свидетельствуют данные торговой площадки на 13:56 мск.