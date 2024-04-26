Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,22% — до 91,73 рубля, евро — на 0,36%, до 99,3 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,609 рубля (-0,34%), свидетельствуют данные торгов на 13:28 мск.
В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,32%, до 3 450,90 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 185,24 пункта (+0,56%).
По данным на 13:30 мск, доллар терял 0,18% и находился на уровне 91,77 рубля, евро торговался на уровне 98,31 рубля (-0,35%), юань терял 0,32%, снижаясь до 12,611 рубля. В то же время индекс Мосбиржи прибавлял 0,37%, достигая 3 452,57 пункта, индекс РТС составлял 1 185,51 пункта (+0,58%).
К 13:56 мск курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке в 91,91 рубля (-0,02%), евро терял 0,13%, опускаясь до 98,53 рубля. Юань равнялся 12,627 рубля (-0,2%). Индекс Мосбиржи немного замедлил рост до 0,26%, и находился на уровне 3 3448,82 пункта, индекс РТС составлял 1 181,7 пункта (+0,26%), свидетельствуют данные торговой площадки на 13:56 мск.
Совет директоров Банка России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых и указал на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
ЦБ также повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15−16%, в 2025 году регулятор ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10−12%.