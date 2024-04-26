Российский рынок «забуксовал» в период отчетностей и дивидендных новостей

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, а по ходу дня продолжит оценивать многочисленные квартальные результаты и дивидендные новости компаний. В частности, финансовую отчетность за 1-й квартал 2024 года представят Сбербанк, Яндекс и Fix Price. На Мосбирже начнутся торги акциями МТС-Банка. Новый эмитент Мосбиржи Займер рекомендовал дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 4,58 ₽ на акцию с доходностью около 2%. За рубежом настроения улучшились благодаря отчетностям в IT-секторе и в целом остаются волатильными.