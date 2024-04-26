Российский рынок «забуксовал» в период отчетностей и дивидендных новостей

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,3% и 0,65% соответственно. Рублевый индикатор удерживается выше краткосрочной поддержки 3415 пунктов, но пока не решается на возобновление уверенного роста из-за разнонаправленных корпоративных факторов. Долларовый РТС обновил очередной максимум с 2022 года, поднявшись до 1179 пунктов благодаря валютной динамике и в целом продолжает смотреть в район 1200 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже коррекционно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,90 ₽, 98,70 ₽ и 12,67 ₽ соответственно. Российская валюта остается у значимых технических уровней 91,75 ₽, 98,50 ₽ и 12,60 ₽ (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых может открыть ей новые горизонты роста. В пятницу от ЦБ РФ ожидают сохранения процентной ставки на уровне 16%, а также умеренно жесткого сигнала на ближайшие месяцы, что позитивно для рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, а по ходу дня продолжит оценивать многочисленные квартальные результаты и дивидендные новости компаний. В частности, финансовую отчетность за 1-й квартал 2024 года представят Сбербанк, Яндекс и Fix Price. На Мосбирже начнутся торги акциями МТС-Банка. Новый эмитент Мосбиржи Займер рекомендовал дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 4,58 ₽ на акцию с доходностью около 2%. За рубежом настроения улучшились благодаря отчетностям в IT-секторе и в целом остаются волатильными.
События дня:
- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.00 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)
- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России за март (19.00 мск)
- квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
- начало торгов акциями МТС-Банка на Мосбирже
- операционные результаты Мать и Дитя за 1-й кв 2024 г по МСФО
- операционные и финансовые результаты Fix Price за 1-й кв 2024 г
- финансовые результаты Циана за 2023 г по МСФО
- финансовые результаты Сбербанка, Яндекса за 1-й кв 2024 г
- советы директоров Сегежи, ВТБ, SFI по дивидендам за 2023 год
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