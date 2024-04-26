Россиян предупредили о фейковых аукционах по продаже машин

Новую схему мошенничества с продажей автомобилей выявили в России. Транспортные средства «выставляют» на реализацию на фейковом аукционе за криптовалюту, агентству «Прайм» рассказал автоэксперт.
По словам специалиста, после просмотров объявлений о продаже транспортных средств покупателю начинает попадаться таргетированная реклама с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе, при этом цены на них ниже рынка. Эксперт заявляет, что только стоит проявить интерес, как подключается менеджер, который рассказывает потенциальному покупателю, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту.
В итоге, говорит Васильев, человек остается и без средств, и без автомобиля.
Чтобы не стать жертвой мошенников, автоэксперт призвал покупать транспортное средство официально.