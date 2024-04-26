Россиян предупредили о фейковых аукционах по продаже машин

По словам специалиста, после просмотров объявлений о продаже транспортных средств покупателю начинает попадаться таргетированная реклама с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе, при этом цены на них ниже рынка. Эксперт заявляет, что только стоит проявить интерес, как подключается менеджер, который рассказывает потенциальному покупателю, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту.