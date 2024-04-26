ПСК сквозь пальцы: ЦБ обеспокоен искажением стоимости кредитов на финмаркетплейсах

ЦБ изучает случаи занижения полной стоимости кредитов (ПСК) на финансовых маркетплейсах. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. На сайтах-агрегаторах минимальная ставка в некоторых случаях начинается от 4−7%, хотя это невозможно при ключевой в 16%. Представители площадок заявили, что заниженные данные им представляют сами банки. Кто должен нести ответственность и как ЦБ может ужесточить регулирование — в материале «Известий».
Как банки отображают ПСК на финмаркетплейсах
Регулятор обеспокоен нарушениями требований по отображению ПСК на сайтах финансовых маркетплейсов. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Речь идет о таких агрегаторах, как, например, «Банки.ру» или «Сравни.ру».
Диапазон значений полной стоимости в описании кредитов может начинаться от 4−7% годовых, отметил Александр Данилов. Но стоимость займов не может находиться на этом уровне на фоне сегодняшней ключевой ставки (16% по итогам последнего заседания), отметил представитель ЦБ. Кроме того, сами финансовые организации в то же время предлагают депозиты под 15−16%.
Справка «Известий»
Полная стоимость кредита включает в себя сумму основного долга, проценты за его использование, цену за страховку и другие платежи в пользу банка, если они предусмотрены договором. ПСК отображается в процентах годовых. С 23 октября 2023-го финансовые организации обязаны указывать ПСК при каждом упоминании ставки по ссуде.
— Мы хотим провести с ними (маркетплейсами. — «Известия») встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии, — подчеркнул Александр Данилов.
«Известия» изучили сайты крупнейших финансовых агрегаторов. В описании кредитов на «Финуслугах» информация о ПСК и ставке в принципе не отображается.
На четырех маркетплейсах — «Банки.ру», «Сравни.ру», «Выберу.ру» и Bankiros — действительно указываются привлекательные ставки. Например, диапазон ПСК для кредита «особого назначения» от ПСБ начинается от 4,5%. На горячей линии финансовой организации уточнили, что такой процент получить можно при покупке страховки. Но по закону ее цена также должна включаться в расчет полной стоимости займа. При этом на сайте банка показатель отображен корректно (15,4%). «Известия» направили запрос в ПСБ.
Информация о потребительских кредитах ФК «Открытие» и Газпромбанка также указывалась некорректно в маркетплейсах — диапазон их ПСК начинался с 8,8 и 9,1% соответственно. Также нижняя граница ПСК на сайте «Банки.ру» оказалась значительно ниже уровня ключевой (в диапазоне 3,9−9,3%) в описании условий займов от Ак Барс Банка, ОТП Банка, Хоум Банка, банка «Синара».
«Известия» направили запрос в указанные банки, а также в другие крупнейшие кредитные организации.
Решение, какой диапазон ПСК отображать в описании займов, принимает банк, сообщила «Известиям» директор юридического департамента «Сравни.ру» Юлия Суворова. По ее словам, платформа только проверяет достаточность данных, после чего-либо размещает информацию на сайте, либо запрашивает у кредитной организации дополнительные параметры. В «Выберу.ру» заявили, что там действует подобный механизм.
Александр Данилов уточнил, что после встреч с представителями рынка ЦБ может обсудить варианты регулирования финансовых маркетплейсов. По его словам, если они окажутся ответственными за некорректное отображение ПСК на своих сайтах, Банку России придется принять меры.
— Что-то придется делать, очевидно. Нельзя так допустить, чтобы основные агрегаторы, куда люди идут смотреть в первую очередь предложения банков, давали заведомо ложную информацию, — сказал он.
Тем не менее «Сравни.ру» и «Выберу.ру» пока не получали рекомендаций или предписаний от регулятора, сообщили представители организаций. «Известия» также направили запрос в «Банки.ру», Bankiros и «Финуслуги».
В ФАС заявили «Известиям», что поддерживают инициативы, направленные на повышение прозрачности финансовых услуг и информированности потребителей обо всех условиях кредитов и займов.
Как финансовые маркетплейсы регулируются законом
— Требование регулятора указывать в рекламе полную стоимость кредита распространяется не только на банки, но и на финансовые маркетплейсы, ведь витрины подобных сервисов также расцениваются как рекламные площадки, — уточнила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
При этом ответственность за некорректное отображение ПСК для таких агрегаторов не предусмотрена законом — ее понесет банк-рекламодатель, отметила адвокат КА «Юков и партнеры» Дарья Коваленко. За нарушение им грозит штраф от 600 тыс. до 1,6 млн рублей, уточнила эксперт.
Занижение диапазона ПСК может вводить клиентов в заблуждение и заставлять их выбирать кредиты с искаженными условиями, что создает риски для заемщиков, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Помимо того, ЦБ рассматривает выдачу средств со ставкой ниже ключевой как нарушение регуляторных ограничений и фактор, из-за которого эффективность политики по борьбе с инфляцией ухудшается.
Поначалу в «Выберу.ру» ожидали обрушения потребительского спроса после вступления в силу законодательства, поскольку реальный диапазон ПСК значительно отличался от рекламных ставок, уточнила Анна Романенко. Тем не менее за полгода он сократился не более чем на 5%.
— Подавляющее большинство клиентов понимают: ставка, которую банк одобрит после оценки их кредитоспособности, будет отличаться от той, что указана в рекламе, — отметила она.
Как ЦБ может регулировать маркетплейсы
ЦБ может начать регулирование агрегаторов с рекомендаций по информированию клиентов о ПСК и сроках вкладов, предположил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Возможно, Банк России предложит таким сервисам перечень информации для обязательного отображения, по которому возможно будет контролировать действия площадок. При этом штрафы для нарушителей будут разрабатываться только при необходимости, считает эксперт.
Правильное отображение ПСК на сайтах маркетплейсов должно учитывать все расходы банка на размещение, уточнил Андрей Бархота. Например, сами агрегаторы могут стимулировать продажи займов с помощью специальных программ, однако они компенсируют кредитным организациям разницу между рыночной и сниженной ставкой. В теории эти платежи, которые также входят в итоговую стоимость продукта, также должны включаться в расчет ПСК.
ЦБ неоднократно транслировал, что все параметры продуктов должны подробно раскрываться для потребителя, без сложных условий «мелким шрифтом», отметили в пресс-службе ВТБ. Там добавили: если практика рынка маркетплейсов будет отличаться от ожиданий регулятора, то введение дополнительных критериев станет для них вопросом времени.