ПСК сквозь пальцы: ЦБ обеспокоен искажением стоимости кредитов на финмаркетплейсах

На четырех маркетплейсах — «Банки.ру», «Сравни.ру», «Выберу.ру» и Bankiros — действительно указываются привлекательные ставки. Например, диапазон ПСК для кредита «особого назначения» от ПСБ начинается от 4,5%. На горячей линии финансовой организации уточнили, что такой процент получить можно при покупке страховки. Но по закону ее цена также должна включаться в расчет полной стоимости займа. При этом на сайте банка показатель отображен корректно (15,4%). «Известия» направили запрос в ПСБ.