Производитель аналога «Оземпика» изучит возможность выхода на Мосбиржу

Фармацевтическая группа «Промомед» рассматривает возможность первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, компания планирует выйти на биржу до конца года и привлечь от инвесторов около ₽10 млрд. Конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но «Промомед» рассматривает все возможности привлечения капитала, сообщили изданию в компании.
«Промомед» в декабре 2020 года разместил облигации на ₽1 млрд. В 2021 году Мосбиржа включила выпуск в листинг сектора рынка инноваций и инвестиций. Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций «Промомед» почти на ₽7 млрд. В ноябре 2023 года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Промомеда» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Группа «Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Предприятие было основано в 1952 году в Саранске. Холдинговая компания АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому.
«Промомед» развивает диверсифицированный портфель из более 330 лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. В портфель входят как брендированные препараты- «блокбастеры», так и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В декабре 2023 года компании выдали принудительную лицензию на выпуск аналога «Оземпика», содержащего семаглутид. Препарат «Оземпик» используется в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа (когда поджелудочная железа человека не продуцирует достаточное количество инсулина, утилизирующего глюкозу) и также применяется при похудении. Novo Nordisk уведомляла российские власти, что прекратит поставки «Оземпика» в декабре 2023-го.
Компания «Промомед» разработала собственный препарат «Квинсента», содержащий семаглутид. Он получил регистрацию 17 октября. Ранее представитель «Промомеда» сообщал изданию, что производственные возможности компании «позволяют закрыть потребность всей России». Конкретных цифр он не привел. По подсчетам аналитической компании RNC Pharma, ежегодно рынок нуждается как минимум в 300 тыс. упаковок таких препаратов.