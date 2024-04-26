Производитель аналога «Оземпика» изучит возможность выхода на Мосбиржу

Фармацевтическая группа «Промомед» рассматривает возможность первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, компания планирует выйти на биржу до конца года и привлечь от инвесторов около ₽10 млрд. Конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но «Промомед» рассматривает все возможности привлечения капитала, сообщили изданию в компании.