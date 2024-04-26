Покупка банка «Система» обошлась девелоперу «Самолет» в 1,5 млрд рублей

Девелопер «Самолет» в феврале 2024 года приобрел 100% банка «Система», базовая стоимость сделки составила 1,454 млрд рублей и была оплачена денежными средствами, говорится в отчетности «Самолета» по МСФО.
В начале декабря 2023 года экс-гендиректор группы Антон Елистратов сообщал, что «Самолет» покупает собственный банк с универсальной лицензией и уже подал ходатайство в ЦБ для согласования сделки. Сама сделка была заключена 26 февраля 2024 года. По мнению группы, это позволит дополнить систему сервисов «Самолета» банковскими продуктами. В частности, девелопер предложит клиентам систему вкладов с дополнительными выгодами, сервис безопасных расчётов и кредитные продукты.
Предполагается, что кредитная организация будет переименована в «Самолет банк». Девелопер уже зарегистрировал домены banksamolet.ru, samolet-bank.ru, samoletbank.ru.
Чистая прибыль банка «Система» за 2023 года составила 49,8 млн рублей, капитал на конец года был равен 1,1 млрд рублей. На конец 2021 года бенефициаром банка являлся Алексей Богачев. Банк «Система» входит в третью сотню российских банков по размеру активов, работает с 1994 года.