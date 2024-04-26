Покупка банка «Система» обошлась девелоперу «Самолет» в 1,5 млрд рублей

В начале декабря 2023 года экс-гендиректор группы Антон Елистратов сообщал, что «Самолет» покупает собственный банк с универсальной лицензией и уже подал ходатайство в ЦБ для согласования сделки. Сама сделка была заключена 26 февраля 2024 года. По мнению группы, это позволит дополнить систему сервисов «Самолета» банковскими продуктами. В частности, девелопер предложит клиентам систему вкладов с дополнительными выгодами, сервис безопасных расчётов и кредитные продукты.