Почему ЦБ изменил свой прогноз

Регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз: ожидаемо был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП. Диапазон для средней ключевой ставки в 2024 г. был повышен с 13.5−15.5% до 15−16%, в 2025 г. — с 8−10% до 10−12%. Несмотря на более высокие ставки, достижение целевого уровня инфляции регулятор ожидает не в конце 2024 г., как раньше, а в 2025 г., что выглядит несколько неожиданным. Изменение прогноза можно интерпретировать так, что, выбирая между повышением ставки и смещением срока выхода к целевому уровню инфляции, ЦБ РФ предпочел второй вариант. В конце 2024 г., по ожиданиям Банка России, инфляция составит 4.3−4.8% (прогноз пересмотрен вверх на 0.3 п.п.). Можно отметить, что нижняя граница прогноза по средней ключевой ставке (15%) предполагает возможность ее снижения до 12−14% (в зависимости от тактических решений на промежуточных заседаниях), но такая траектория представляется маловероятной в условиях высоких проинфляционных рисков.