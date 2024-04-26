Почему ЦБ изменил свой прогноз

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставил сигнал нейтральным и ненаправленным и скорректировал макроэкономический прогноз. Действия регулятора в целом соответствовали нашим прогнозам и ожиданиям рынка.
ЦБ РФ в пресс-релизе сконцентрировался на мартовских данных по инфляции, которые показали приближение текущей инфляции к 4% (во многом за счет волатильных компонент). Регулятор подчеркнул постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, однако признал, что оно остается высоким. В условиях более быстрых темпов роста экономики и нарастания напряженности на рынке труда для достижения целевого уровня инфляции Банк России считает необходимым поддерживать ключевую ставку на высоком уровне более длительный период времени.
Регулятор пересмотрел макроэкономический прогноз: ожидаемо был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП. Диапазон для средней ключевой ставки в 2024 г. был повышен с 13.5−15.5% до 15−16%, в 2025 г. — с 8−10% до 10−12%. Несмотря на более высокие ставки, достижение целевого уровня инфляции регулятор ожидает не в конце 2024 г., как раньше, а в 2025 г., что выглядит несколько неожиданным. Изменение прогноза можно интерпретировать так, что, выбирая между повышением ставки и смещением срока выхода к целевому уровню инфляции, ЦБ РФ предпочел второй вариант. В конце 2024 г., по ожиданиям Банка России, инфляция составит 4.3−4.8% (прогноз пересмотрен вверх на 0.3 п.п.). Можно отметить, что нижняя граница прогноза по средней ключевой ставке (15%) предполагает возможность ее снижения до 12−14% (в зависимости от тактических решений на промежуточных заседаниях), но такая траектория представляется маловероятной в условиях высоких проинфляционных рисков.
Ключевая ставка, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России: осенью ключевая ставка может быть снижена до 15%, в декабре — до 13−14% (средний уровень за год — 15.7%). В следующем году макроэкономические условия, вероятно, позволят уменьшить ставку с 14% до 9.5% (средний уровень — 11.6%). Инфляция в конце года может составить 5.6% г/г и выйти к целевам 4% г/г в середине 2025 г.
Наиболее заметно на решение ЦБ РФ отреагировали доходности длинных и средних гособлигаций, которые увеличились на 7−20 б.п. В дальнейшем участники финансовых рынков продолжат следить за комментариями представителей Банка России и макроэкономической статистикой. В условиях сохранения высоких темпов роста экономики и дефицита кадров можно предполагать, что инфляционное давление будет снижаться медленно, а доходности ОФЗ останутся на высоком уровне.
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