Не дождаться. Как решение ЦБ отразится на рубле, вкладах и кредитах

Банк России по итогам предыдущего заседания о ставке в марте ожидал снижение инфляции до 4,0−4,5% в 2024 году, а теперь — до 4,3−4,8% в 2024 году. ЦБ по-прежнему полон оптимизма в достижении цели снижения инфляции до 4% в следующем 2025 году. В России по-прежнему спрос на продукцию и товары выше, чем их предложение, потребительский спрос не снижается, это толкает вверх инфляцию. При этом дефицит кадров в ряде отраслей ведет к росту зарплат. Все это разгоняет инфляцию, следует из пятничного заявления регулятора.
ЦБ РФ в прошлом году из-за резкого падения курса рубля и всплеска инфляции начал цикл повышения ставки с 7,5% в июле до 16% в декабре. Ставка была повышена за рекордные сроки — в 2 раза менее чем за пять месяцев.
По оценкам Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», пятничное заявление ЦБ говорит о том, что регулятор готов поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, а значит и ставку, более продолжительный период времени.
Кроме того, Банк России повысил значительную часть прогнозов (по инфляции, ВВП, средней ключевой ставке, кредитованию). «В совокупности можно говорить об ужесточении позиции регулятора, хотя в пресс-релизе не было намеков на возможность повышения ключевой ставки в будущем», — считает экономист.
«Регулятор отметил, что инфляция будет возвращаться к целевому значению медленнее, чем прогнозировалось в феврале, и повысил прогноз среднегодового значения ставки с 13,5−15,5% до 15,0−16,0%, — уточнил Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО “Свой Банк” (Группа IDF Eurasia). — С учетом нового прогноза полагаем, что снижение ставки начнется в ближе к IV кварталу. Вероятно, смягчение условий начнется на сентябрьском заседании (13 сентября), а первый шаг может составить всего 0,25−0,5 процентных пункта (до 15,5−15,75%)».
Что будет с ценами
«Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,2% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года», — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 5,1%, заявил 23 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024−2027 годы на заседании правительства. Оценка ухудшена: в сентябре министерство ожидало инфляцию по итогам 2024 года на уровне 4,5%.
«Инфляция продолжит замедляться, — считает Юрий Кравченко. — Не ожидаем, что итоги сегодняшнего заседания заметно ускорят процесс». Кроме этого, по его словам, остаются в силе не зависящие от ЦБ высокие бюджетные расходы, которые поддерживают рост цен.
Что будет с рублем
Рубль до 13:30 мск в пятницу — до объявления решения ЦБ о ставке — дешевел на 20−30 копеек к доллару и евро на валютном рынке Мосбиржи. После решения регулятора сохранить ставку на высоком уровне в 16% рубль менее чем за час подорожал на 40 копеек, а доллар упал ниже 92 рублей — до 91,8 рубля, согласно данным торгов. Через 2 часа доллар упал до 91,6 рубля. Высокая ставка исключает приток на валютный рынок кредитов, которые в период низких ставок «прокручивают» на рынке для получения прибыли на разнице курсов.
По оценке Юрия Кравченко, рубль в пятницу укрепился на решении ЦБ, но на валютном рынке этот фактор будет отыгран. «В дальнейшем ждем нейтрального влияния сегодняшних итогов на курс», — сообщил экономист.
По оценке Анны Кокоревой, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», в начале мая сдерживать ослабление рубля будут высокая ставка и жесткая риторика регулятора, отраженная в пятничном заявлении ЦБ. На курс также влияет геополитическая обстановка: новые санкции негативно отражаются на валютном курсе.
«На курс окажет влияние и динамика доллара США, евро и юаня. Совсем недавно мы наблюдали как резкое укрепление доллара США привело к падению не только рубля, но и других мировых валют. Больше других пострадала иена», — пояснила она.
Также на динамику рубля влияют объемы покупки валюты ЦБ РФ.
В период с 5 апреля по 7 мая 2024 года регулятор по поручению Минфина будет покупать на Мосбирже иностранную валюту и золото в эквиваленте на сумму 11,2 млрд рублей в день. «Для рубля это ослабляющий фактор», — подчеркнула Анна Кокорева. Государство покупает валюту и в обмен выбрасывает на рынок рублевую ликвидность, которую рынок может не переварить. Падение рубля приведет к росту инфляции. «В начале мая с учетом праздников от рубля не ждут резких скачков, только в случае резкого ухудшения внешнего фона. Предполагаем, что пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 91,5−92,5, пара евро/рубль в коридоре 97,5−98,5, пара юань/рубль 12,50−12,90», — рассказала Анна Кокорева.
«Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля», — сообщил Михаил Васильев.
По его мнению, сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки для крупнейших экспортёров. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт, спрос на валюту.
«Ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90−95 за доллар, 97−102 за евро и 12,4−13,1 за юань», — сообщил Михаил Васильев.
Что будет с кредитами, вкладами
Текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях, считает Михаил Васильев. «В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ в этом году не будет снижать ключевую ставку. Вероятность нашего базового сценария мы оцениваем в 70%», — рассказал экономист.
В рисковом сценарии с вероятностью 30% аналитики Совкомбанка допускают повышения ставки Банка России до 17%, если инфляция продолжит расти повышенными темпами. «Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а возможно и ещё подорожают», — предупредил Михаил Васильев.
По его словам, ставки по депозитам и по кредитам останутся на текущих высоких уровнях в ближайшие месяцы. В целом владельцам вкладов или планирующим открыть его, а также заемщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год и большую часть 2025 года, предупредил Михаил Васильев.
«Если ориентироваться на предыдущие комментарии руководства Банка России и новый более жесткий прогноз, очевидно, что период с текущей ставкой 16% продлится достаточно долго», — пояснил Вадим Шамин.
«Ожидаем, что к концу 2024 года ключевая ставка окажется на уровне около 15,0−15,5%», — сообщил он. По оценке экономиста, при ожидаемом снижении ключевой ставки во втором полугодии депозитные ставки начнут снижаться: банки будут стремиться обеспечить себя более дешевым фондированием и предложить населению кредиты по более низким ставкам. Сейчас на рынке представлены депозиты с доходностью на уровне ключевой ставки — 16,0−16,5%. «До конца 2024 года депозитные ставки останутся на двузначных значениях — около 14,5−15,5%, предлагая вкладчикам привлекательную доходность по этому безрисковому рублевому активу», — отметил Вадим Шамин.
«Ставки по вкладам на ближайшие месяцы останутся без изменений. Банки очень хотят начать снижение ставок, но пока риторика ЦБ не позволяет это сделать», — пояснил Юрий Кравченко. По его оценке, замедление розничного кредитования может ускорится, причем основную роль в этом будет играть не столько ключевая ставка, ставки банков, сколько принятые ЦБ шаги по ужесточению требований к кредитованию. Например, ужесточились требования к выдаче кредитов для заемщиков с большой долговой нагрузкой.
Облигации или вклады
Облигации остаются на втором месте после вкладов по надежности сохранения и преумножения сбережений, а их доходность зачастую выше, чем по депозитам.
«Мы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие недели. Причиной этого, вероятно, станет дальнейший сдвиг рыночных ожиданий по смягчению монетарной политики на более поздний срок», — рассказал Михаил Васильев. В этом случае растет потенциальная доходность облигации при ее покупки в этот момент.
«В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой», — сообщил Михаил Васильев.
По его оценке, в списке более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном доходность составит 15,5−16% (например, ОФЗ-ПК 29014), а по более доходным корпоративным флоатерам с купонами можно получить 17−18,5% годовых.
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