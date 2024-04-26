Не дождаться. Как решение ЦБ отразится на рубле, вкладах и кредитах

Банк России по итогам предыдущего заседания о ставке в марте ожидал снижение инфляции до 4,0−4,5% в 2024 году, а теперь — до 4,3−4,8% в 2024 году. ЦБ по-прежнему полон оптимизма в достижении цели снижения инфляции до 4% в следующем 2025 году. В России по-прежнему спрос на продукцию и товары выше, чем их предложение, потребительский спрос не снижается, это толкает вверх инфляцию. При этом дефицит кадров в ряде отраслей ведет к росту зарплат. Все это разгоняет инфляцию, следует из пятничного заявления регулятора.