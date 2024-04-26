Набиуллина предупредила об опасности «бесплатных денег»

Она пояснила, что время от времени звучат предложения целевой эмиссии, то есть выдачи денег конкретным секторам или предприятиям, но ЦБ выступает против. «За это будет платить вся остальная экономика», — подчеркнула Набиуллина.
Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов, однако повысил прогноз по ее среднегодовому значению до 15−16 процентов, а по инфляции — до 4,3−4,8 процента годовых. Глава ЦБ не исключила, что в ближайшие месяцы дело может дойти до ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), но подчеркнула, что это не входит в базовый сценарий.
Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заметил, что темпы роста ВВП, увеличение объемов корпоративного кредитования и неравномерное замедление составляющих инфляции свидетельствуют продолжении перегрева экономики. Такие обстоятельства говорят скорее в пользу увеличения ставки.