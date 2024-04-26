Набиуллина предупредила об опасности «бесплатных денег»

Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов, однако повысил прогноз по ее среднегодовому значению до 15−16 процентов, а по инфляции — до 4,3−4,8 процента годовых. Глава ЦБ не исключила, что в ближайшие месяцы дело может дойти до ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), но подчеркнула, что это не входит в базовый сценарий.