МТС-банк привлек на бирже ₽11,5 млрд

МТС-банк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона по цене 2,5 тыс. руб. за акцию. Торги бумагами начнутся в пятницу, 26 апреля, около 15:00 по московскому времени под тикером MBNK.
С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация МТС-банка на момент начала торгов составит 86,6 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2023 года капитал банка составлял 76,3 млрд руб.
В апреле, до начала размещения, МТС-банк оценивался в 1,5 капитала, или 115 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Подготовка к IPO МТС-банка началась в январе, говорили источники РБК. Эксперты тогда допускали, что в результате размещения актив будет оценен в 1,1−1,4 капитала, то есть от 83,9 млрд до 97 млрд руб.
В результате IPO МТС-банк привлек столько же, сколько Совкомбанк, который вышел на биржу в декабре 2023 года. Это было первое банковское IPO за восемь лет.
Книга заявок на приобретение акций была открыта всего неделю, с 19 апреля. Как отмечается в сообщении МТС-банка, спрос инвесторов на бумагу примерно в 15 раз превысил объем предложения: на покупку было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов примерно на 168 млрд руб. 56,5% размещенного объема акций (на 6,5 млрд руб.) выкупили институциональные инвесторы, оставшиеся 43,5% — розничные. Каждая заявка частных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку, уточнили в банке.
В течение 180 дней с даты начала торгов ключевой акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства не продавать принадлежащие им бумаги.
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, сообщили в МТС-банке. Предправления кредитной организации Илья Филатов в марте в разговоре с РБК упоминал, что публичный статус позволит МТС-банку «активно смотреть на рынок M&A».
«Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», — также отмечал он.
Филатов говорил, что дивидендная политика МТС-банка может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности: «Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала. — РБК) и соблюдению банковских нормативов. Если ты платишь дивиденды не из прибыли, а из капитала, то это странно». ROE банка в последние семь лет составляет около 20%, уточнял он.
По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 24-е место среди российских банков по активам (500,4 млрд руб.) и 26-е место по капиталу (70,2 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов.
В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. В 2023 году кредитная организация тоже попала под санкции. Чистая прибыль МТС-банка за 2023 год составила 12,5 млрд руб. — в 3,8 раза больше, чем годом ранее, следует из его отчетности по МСФО.