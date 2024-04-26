МТС-банк привлек на бирже ₽11,5 млрд

Книга заявок на приобретение акций была открыта всего неделю, с 19 апреля. Как отмечается в сообщении МТС-банка, спрос инвесторов на бумагу примерно в 15 раз превысил объем предложения: на покупку было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов примерно на 168 млрд руб. 56,5% размещенного объема акций (на 6,5 млрд руб.) выкупили институциональные инвесторы, оставшиеся 43,5% — розничные. Каждая заявка частных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку, уточнили в банке.