Минфин хочет направить сэкономленные регионами на кредитах средства на ЖКХ

«Минфином России были направлены в правительство РФ предложения по реализации поручения президента. В частности, Минфином предлагается предусмотреть списание задолженности по бюджетным кредитам, начиная с 2024 года, в размере двух третей от остатка задолженности,… сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии направления субъектом РФ высвобождаемых средств, начиная с 2024 года, на: создание (модернизацию) объектов инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в письме ведомства, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.