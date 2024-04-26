Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда ушла «база»: новый сценарий ЦБ

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, оставил нейтральный сигнал и несколько ужесточил риторику. Что это значит? Отвечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Михаил Васильев
Финансовый аналитик
Источник: AP 2023


Инфляция в последние месяцы продолжает замедляться, однако медленнее, чем прогнозировал ЦБ. Спрос в экономике остаётся высоким, несмотря на ключевую ставку 16%. Банк России повысил прогноз по росту ВВП на этот год до 2,5−3,5% с 1−2%.

По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета.

Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.

Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 4,3−4,8% с 4,0−4,5% ранее. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,2% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.

Прогноз на следующие заседания.

Банк России указал на то, что для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 15−16% с 13,5−15,5%. Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставки в этом году на уровне 16%.

С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жёсткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.

Мы ожидаем, что что Банк России на следующем заседании 7 июня снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ в этом году не будет снижать ключевую ставку. Вероятность нашего базового сценария мы оцениваем в 70%.

В рисковом сценарии (вероятность 30%) мы допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%, если инфляция продолжит расти повышенными темпами.

Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а возможно и ещё подорожают.

Влияние на рубль

Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.

В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки для крупнейших экспортёров.

Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.

Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90−95 за доллар, 97−102 за евро и 12,4−13,1 за юань.

Влияние на ставки в экономике

Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ не окажет значимого влияния на банковские продукты. Ожидаем, что ставки по депозитам и по кредитам останутся на текущих высоких уровнях в ближайшие месяцы.

В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год и большую часть 2025 года.

Влияние на долговой рынок

Мы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие недели. Причиной этого, вероятно, станет дальнейший сдвиг рыночных ожиданий по смягчению монетарной политики на более поздний срок.

В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5−16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17−18,5%).