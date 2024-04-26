Куда ушла «база»: новый сценарий ЦБ

Инфляция в последние месяцы продолжает замедляться, однако медленнее, чем прогнозировал ЦБ. Спрос в экономике остаётся высоким, несмотря на ключевую ставку 16%. Банк России повысил прогноз по росту ВВП на этот год до 2,5−3,5% с 1−2%.
По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета.
Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.
Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 4,3−4,8% с 4,0−4,5% ранее. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,2% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.
Прогноз на следующие заседания.
Банк России указал на то, что для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.
Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 15−16% с 13,5−15,5%. Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставки в этом году на уровне 16%.
С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жёсткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.
В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ в этом году не будет снижать ключевую ставку. Вероятность нашего базового сценария мы оцениваем в 70%.
В рисковом сценарии (вероятность 30%) мы допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%, если инфляция продолжит расти повышенными темпами.
Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а возможно и ещё подорожают.
Влияние на рубль
Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки для крупнейших экспортёров.
Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.
Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90−95 за доллар, 97−102 за евро и 12,4−13,1 за юань.
Влияние на ставки в экономике
Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ не окажет значимого влияния на банковские продукты. Ожидаем, что ставки по депозитам и по кредитам останутся на текущих высоких уровнях в ближайшие месяцы.
В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год и большую часть 2025 года.
Влияние на долговой рынок
Мы полагаем, что цены облигаций с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие недели. Причиной этого, вероятно, станет дальнейший сдвиг рыночных ожиданий по смягчению монетарной политики на более поздний срок.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5−16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17−18,5%).