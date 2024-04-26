Куда ушла «база»: новый сценарий ЦБ

Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 4,3−4,8% с 4,0−4,5% ранее. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,2% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.