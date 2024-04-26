Крупные банки запускают системы дроп-мониторинга

Система определяет дропов среди клиента банков еще до того, как преступные деньги поступают на счёт, пояснил руководитель Центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов. Банк составил «портрет дропа» — это признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать ее мошенникам. За год тестирования программы, с апреля 2023 года, банку удалось вдвое сократить количество счетов дропперов, было заблокировано около 130 тысяч счетов, при этом 66 тысяч из них приходится на подростков до 18 лет. «Все чаще мошенники вербуют молодых людей в дропы — это легкий и быстрый заработок, и молодежь не всегда понимает последствия таких действий, как продажа карт, которые после используются для совершения преступлений», — пояснил Замиралов.