Компания — владелец Google впервые в истории выплатит дивиденды

Совет директоров Alphabet одобрил начало программы выплаты дивидендов и объявил о выплате в размере $0,2 на акцию. Дивиденды по акциям Alphabet класса A, B и C будут выплачены 17 июня 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня. Компания планирует выплачивать дивиденды владельцам своих бумаг каждый квартал. Совет директоров Alphabet также одобрил дополнительный выкуп акции класса А и класса С на сумму до $70 млрд.