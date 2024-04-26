Компания — владелец Google впервые в истории выплатит дивиденды

После публикации отчета цена акций Alphabet на постмаркете биржи NASDAQ на торгах в четверг взлетела почти на 16% и на максимуме поднималась до $181,8 за акцию. Капитализация технологического холдинга выросла примерно на $300 млрд — до более чем $2 трлн, подсчитал Reuters.
На премаркете в пятницу, 26 апреля, акции Alphabet дорожали на 11,8% и торговались на уровне $174,4 за бумагу по состоянию на 11:25 мск.
Совет директоров Alphabet одобрил начало программы выплаты дивидендов и объявил о выплате в размере $0,2 на акцию. Дивиденды по акциям Alphabet класса A, B и C будут выплачены 17 июня 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня. Компания планирует выплачивать дивиденды владельцам своих бумаг каждый квартал. Совет директоров Alphabet также одобрил дополнительный выкуп акции класса А и класса С на сумму до $70 млрд.
Выручка Alphabet за квартал, завершившийся 31 марта, увеличилась на 15% и составила $80,54 млрд по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне $78,59 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 57% и составила $23,66 млрд по сравнению с $15,05 млрд в том же квартале 2023 года. Прибыль на акцию выросла до $1,89.
«Объявленные компанией Alphabet выплаты дивидендов и обратный выкуп в дополнение к стабильным показателям прибыли — это не только глоток свежего воздуха для технологического рынка в целом, но и очень разумная стратегия для гиганта поисковых систем, переживающего трудное время года», — рассказал старший аналитик Investing.com Томас Монтейро.
Три месяца назад крупный технологический конкурент Alphabet компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) также объявила о своих первых дивидендах. На следующий день рыночная стоимость компании выросла на $196 млрд, подсчитал Reuters. Amazon остается единственной среди крупных технологических компаний, не выплачивающих дивиденды.