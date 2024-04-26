Количество жалоб на навязывание финуслуг в I квартале снизилось на 70%

«Важно, что за первые три месяца количество случаев мисселинга, на которые потребители пожаловались нам, снизилось более чем на 70%. На навязывание дополнительных услуг при кредитовании Банк России получил почти в два раза меньше жалоб, чем в январе — марте прошлого года. Эти направления в зоне нашего особого внимания», — отметил руководитель службы по защите прав потребителей Михаил Мамута.