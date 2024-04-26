Каким будет курс рубля 27 апреля

Российский рынок акций начал пятницу бодрым ростом, но в течение дня покупатели поубавили свою активность. Сдерживающим фактором стало укрепление рубля.
На внешних площадках маятник вновь качнулся в сторону оптимизма. Китайские биржевые индексы прибавили 1−2%, в плюсе более 1% двигался Euro Stoxx 50, в зеленой зоне начал пятничные торги и американский рынок.
По нашим ожиданиям, активность торгов в субботу может быть минимальной как из-за отсутствия внешних ориентиров, так и по причине приближения майских праздников. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 апреля — 3400−3500 п.
Рубль в пятницу пошел на укрепление, доллар опускался к 91,2. Могли сказаться такие факторы, как приближение пика налогового периода, продление Центробанком жесткого курса ДКП, сообщения о пролонгации норм обязательного возврата экспортной выручки. Кроме того, в курсовую динамику с временным лагом могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся с марта.
Базовое влияние на курс продолжают оказывать экспортно-импортные потоки, регуляторные механизмы, геополитика. Вероятнее всего, краткосрочно, с уходом поддержки фискального периода курс рубля к доллару может вернуться в зону 92−93.
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