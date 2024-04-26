Каким будет курс рубля 27 апреля

Рубль в пятницу пошел на укрепление, доллар опускался к 91,2. Могли сказаться такие факторы, как приближение пика налогового периода, продление Центробанком жесткого курса ДКП, сообщения о пролонгации норм обязательного возврата экспортной выручки. Кроме того, в курсовую динамику с временным лагом могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся с марта.