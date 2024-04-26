Как будет работать Сбер на майских праздниках

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 28 апреля — 1 мая, а также на 9 — 12 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам, приходящиеся на 2 и 3 мая, а также на 6 — 8 мая, будут списываться в штатном режиме.