Как будет работать Сбер на майских праздниках

27 апреля (суббота) офисы банка будут работать в режиме пятницы, то есть как в обычные будние дни.
28 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
29 апреля — 1 мая (понедельник-среда) нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
2, 3 мая (четверг, пятница) стандартные рабочие дни.
4 мая (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
5 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
11 мая (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
12 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
13 мая (понедельник) стандартный рабочий день.
Корпоративные клиенты
В период с 28 апреля — 1 мая и 9 — 12 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия счета. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских —
Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 28 апреля — 1 мая, а также на 9 — 12 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам, приходящиеся на 2 и 3 мая, а также на 6 — 8 мая, будут списываться в штатном режиме.
Как оплачивать кредиты
Платежи по кредитам физических лиц 28 апреля — 1 мая и 9 — 12 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.
Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются в выходные и праздничные дни, будет перенесена: с 28 апреля — на 29 апреля, с 1 мая — на 2 мая, с 5 мая — на 6 мая, с 9 мая — на 10 мая, 12 мая — на 13 мая.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.
Банкоматы в зонах самостоятельного обслуживания отделений будут работать с 27 апреля по 13 мая в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»