Кабмин выделит Оренбуржью до 490 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка. Помощь получат в том числе те, кто из-за половодья лишился имущества первой необходимости.