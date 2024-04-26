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Кабмин выделит Оренбуржью до 490 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ по поручению президента предоставит финансовую помощь Оренбургской области, пострадавшей от паводка. Распоряжение об этом подписано.

Источник: РИА "Новости"

Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка. Помощь получат в том числе те, кто из-за половодья лишился имущества первой необходимости.

Как пояснил источник в правительстве РФ, выделенный транш учитывает подтвержденные расходы области на оказание помощи пострадавшим от паводка. Власти продолжают уточнять, какое финансирование потребуется дополнительно.