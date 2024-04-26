Холдинг «ЭсЭфАй» сократил свою долю в нефтяной компании «Русснефть»

Холдинговая компания «ЭсЭфАй» продала часть своего пакета обыкновенных акций нефтяной компании (НК) «Русснефть», следует из раскрытия информации эмитентом. Доля акций холдинга в НК в апреле сократилась на 1,3 процентных пункта (или на 3,9 млн акций), до 9,8%.
В денежном выражении, исходя из цен на закрытии торгового дня четверга, 25 апреля, проданный пакет акций стоил 883,4 млн рублей.
Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (прежнее название «ЭсЭфАй») вошел в капитал НК «Русснефть» в апреле 2021 года. Тогда он сначала купил 7,8% обыкновенных акций нефтяной компании, а потом довел долю до 11,2%.
«Сафмар финансовые инвестиции» создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева в конце 2016 года. Сначала холдинг объединял небанковские финансовые активы, но затем превратился в универсальный холдинг. На данный момент в него входят 87,5% лизинговой компании (ЛК) «Европлан», 49% страховой компании ВСК, а также 10,4% ритейлера «М. Видео» и 9,8% обыкновенных акций НК «Русснефть».
Более 57% акций холдинга находится у принадлежащей ему косвенно компании «ЭсЭфАй Трейдинг»; 10,7% акций составляют free-float (бумаги в свободном обращении), остальные акции принадлежат иным акционерам.