Холдинг «ЭсЭфАй» сократил свою долю в нефтяной компании «Русснефть»

«Сафмар финансовые инвестиции» создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева в конце 2016 года. Сначала холдинг объединял небанковские финансовые активы, но затем превратился в универсальный холдинг. На данный момент в него входят 87,5% лизинговой компании (ЛК) «Европлан», 49% страховой компании ВСК, а также 10,4% ритейлера «М. Видео» и 9,8% обыкновенных акций НК «Русснефть».