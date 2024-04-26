ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание услуг продавцам

ФАС получила жалобы от продавцов на неопределенность в условиях расторжения договоров и ограничения при размещении контактной информации. В ходе проверки ФАС также обнаружила в действиях Ozon признаки необоснованного отказа в заключении договоров.
Компании необходимо изменить оферту. «При этом действия OZON не должны повлечь ухудшение условий для контрагентов. В случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ozon назвал обращение в ФАС важным сигналом. «Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — сообщили в пресс-службе Ozon «Интерфаксу».
Ранее ФАС обратила внимание на навязывание невыгодных условий продавцам Wildberries. ФАС установила, что тарифы маркетплейса на логистические услуги и услуги хранения изменяются почти ежедневно. Кроме того, по данным антимонопольной службы, онлайн-ритейлер, как и Ozon, устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов.