ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание услуг продавцам

Ozon назвал обращение в ФАС важным сигналом. «Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — сообщили в пресс-службе Ozon «Интерфаксу».