Эксперты предсказали серию перепродаж бизнесов ушедших иностранцев

Во-вторых, причиной для продажи может быть и экономический интерес, допускает Рудяков. При согласовании сделок по выкупу активов у иностранцев действует требование об обязательном дисконте в 50% от рыночной стоимости актива. При повторных сделках с активом, если они проходят между резидентами, такое требование действовать не будет. Рудяков полагает, что цены на активы при перепродаже скорее будут уже рыночными или с небольшим дисконтом, «но в любом случае выше тех, по которым эти активы покупались у иностранцев». Какие-то существенные дисконты он допускает, только если с бизнесом за время владения новым локальным собственником «глобально случилось что-то негативное».