Экономь-класс: ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

ФАС попросили проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе — за год они подорожали более чем на треть. Такое обращение в антимонопольную службу направили депутаты Госдумы. Вероятные причины увеличения стоимости — удорожание обслуживания самолетов и топлива, сокращение международного авиасообщения. В Минтрансе отметили, что перевозчики применяют динамическое ценообразование, поэтому пассажир имеет возможность заблаговременно купить более дешевый билет. В ведомстве также подчеркнули, что по ряду востребованных направлений стоимость удается удерживать благодаря программам субсидирования перелетов.
Пиковые значения
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. С такой инициативой выступили глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, которые направили письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому.
В документе отмечается, что, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023-го, до 7244 рублей. А в марте — на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей.
«Средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале из расчета на 1 тыс. км полета составила 7244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты, которые подорожают к концу года еще как минимум на 10%», — отметили депутаты в письме, с которым ознакомились «Известия».
По их мнению, это противоречит поставленной президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию цели по увеличению интенсивности авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 году.
«Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны», — говорится в документе.
Депутаты написали обращение главе ФАС после того, как месяц назад на рост цен на авиабилеты в экономклассе обратило внимание РБК.
По словам Яны Лантратовой, авиасообщение с каждым годом становится всё более недоступным для россиян.
— Например, билеты на самолет для всей семьи с детьми на летний отдых могут стоить чуть меньше самого отдыха, а то и больше. Поэтому важно, чтобы цена на них была справедливой и обоснованной. Надеюсь, что ФАС установит и назовет причины такого роста стоимости и выяснит его объективность, — сказала она «Известиям».
В ФАС «Известиям» сообщили, что обращение депутатов поступило и будет рассмотрено.
В марте этого года антимонопольная служба уже возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за высоких цен. ФАС заявила, что перевозчик в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. При этом различия по стоимости не связаны с оказанием услуг на борту. В итоге служба потребовала от S7 разработать и направить на согласование ей ценовую политику, в том числе с обоснованием установленной платы за проездные документы. Компания это решение оспорила, но проиграла дело в первой судебной инстанции.
Расходы растут
В пресс-службе «ИрАэро» отметили, что на цены на билеты в 2023 году относительно 2022-го оказывали влияние следующие факторы. Так, услуги аэропортов за счет роста ставок на обслуживание воздушных судов выросли на 46%, стоимость авиатоплива — на 54%, запчастей и агрегатов — в среднем на 56%. В 2024-м эта динамика сохранилась, сообщили в компании. При этом там отметили, что для поддержки пассажиропотока средний тариф на перевозку в 2023-м был сохранен на уровне 2022-го.
«Известия» также направили запросы в другие авиакомпании с предложением прокомментировать ценовую политику.
В сентябре прошлого года гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский не исключил в 2024-м рост стоимости билетов, но отметил, что увеличение будет в пределах инфляции.
В Росавиации рекомендовали обратиться с запросом в Минтранс. В министерстве отметили, что цена зависит от спроса и предложения.
— Российские авиакомпании применяют динамическое ценообразование.
Это значит, что пассажир имеет возможность заблаговременно купить более дешевый билет. Кроме того, стоимость удается удерживать благодаря поддержке президента и программам субсидирования перелетов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Там отметили, что в настоящее время в РФ действуют региональная программа субсидирования по 270 маршрутам внутри страны, поддержки социальных тарифов для льготных категорий пассажиров и программа субсидирования — поддержка единой дальневосточной авиакомпании.
— Таким образом, пассажир может купить билет со скидкой благодаря программам Минтранса по субсидированию авиаперевозок. Эта система основывается на том, что государство выделяет деньги авиакомпаниям, а они, в свою очередь, могут компенсировать затраты и снизить цены. Кроме того, группа «Аэрофлот» продолжает продажу билетов по плоским тарифам из Москвы в города Дальнего Востока.
(Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан), Калининград и обратно. Специальные фиксированные цены действуют на перелеты экономическим классом, это всегда одинаковый тариф для всех пассажиров, — пояснили в министерстве.
Как писали «Известия», увеличение стоимости и сокращение рейсов в отрасли ранее объясняли сокращением субсидий для перевозчиков. Так, в 2023 году они снизились с 174 до 58 млрд рублей, сообщал летом 2023-го глава Минтранса Виталий Савельев. Осенью того же года стало известно, что субсидии планируется сократить еще на 14%. Это следовало из проекта бюджета на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов. В ноябре Виталий Савельев отметил, что на субсидирование авиаперевозок в России в 2024-м будет выделено только 25 млрд рублей.
При этом, согласно данным Минтранса, пассажиропоток еще не вернулся к допандемийному уровню. По итогам 2023-го перевезли 105 млн пассажиров, в то время как в 2021 году эта цифра составляла более 111 млн человек.
Не допустить сговора
По данным Wildberries Travel, средний чек на авиабилеты, которые приобретались на площадке в I квартале, вырос на 27% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Отчасти эта динамика отражает и повышение стоимости, сообщил «Известиям» руководитель продукта Евгений Лавровский.
— Несмотря на увеличивающееся количество рейсов по России, цены на билеты не снижаются. Это может быть связано с увеличивающимися издержками перевозчиков. В частности, с ростом цен на техническое обслуживание самолетов, на авиационный керосин — это происходит на всех рынках, — пояснил представитель компании. В пресс-службе Ozon, владеющей сервисом Ozon Travel, считают изменение цен по популярным направлением умеренным. Правда, в компании привели динамику на грядущие праздники.
— Мы проанализировали стоимость вылетов на майские праздники по купленным через сервис билетам. В среднем по топ-направлениям увеличение этого показателя год к году было только на 8%, это объясняется покрытием издержек авиакомпаний. Популярные направления на период праздников при этом не сменились, — пояснили в пресс-службе компании.
«Известия» также направили запросы в службы бронирования «Яндекс. Путешествия», Туту.ру, Kupibilet, Aviasales.ru.
По словам главы Союза пассажиров России Кирилла Янкова, главная причина увеличения стоимости в том, что крупные отечественные авиакомпании и некоторые мелкие основную прибыль раньше зарабатывали на международных рейсах. А сейчас количество этих перевозок упало. Поэтому если раньше авиакомпании могли держать относительно недорогие цены на внутренние рейсы и получать прибыль, то сейчас такой возможности уже нет, пояснил эксперт.
По его словам, еще одна причина — удорожание обслуживания самолетов. Для отрасли стало проблематичным получение запасных частей, которые теперь приходится заказывать через третьи страны. Также повлияло и повышение стоимости авиатоплива, отметил эксперт.
На рост цен сказывается и определенное снижение конкуренции на рынке, ведь из-за санкций число авиакомпаний сократилось, добавил зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Поэтому, по его словам, ФАС необходимо смотреть за теми перевозчиками, кто остался на рынке, с целью предотвращения ценового сговора. Если подорожание билетов происходит, то оно должно быть объективным и обоснованным, а не искусственно созданным, подчеркнул он.
В апреле прошлого года глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на одном из совещаний, попросил Минтранс уделить внимание вопросу доступности рейсов по ключевым туристическим регионам. В качестве меры по сдерживанию цен министр предлагал авиакомпаниям вместо повышения стоимости перелетов сделать эти услуги более массовыми. Он отметил, что желание заработать прибыль понятно, это приветствуется, но она должна зарабатываться за счет массовой доступной услуги, а не за счет допродажи 5% кресел на борту за космические деньги.