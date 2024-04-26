Экономь-класс: ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

В марте этого года антимонопольная служба уже возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за высоких цен. ФАС заявила, что перевозчик в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. При этом различия по стоимости не связаны с оказанием услуг на борту. В итоге служба потребовала от S7 разработать и направить на согласование ей ценовую политику, в том числе с обоснованием установленной платы за проездные документы. Компания это решение оспорила, но проиграла дело в первой судебной инстанции.