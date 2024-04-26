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ЦБ третий раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков: они считали, что причин, по которым регулятор перешел бы к смягчению условий ДКП, нет.

Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.

Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

Последнее повышение ставки Банком России произошло на итоговом заседании 2023 года, в декабре. 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.

В марте и феврале текущего года регулятор не менял ставку.

С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:

— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,

— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,

— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,

— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».