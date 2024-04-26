Bloomberg узнал о планах Трампа ввести санкции из-за дедолларизации

В 2022 году, после введения против России санкций, президент Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа, которая предусматривает открытие счета в рублях. В феврале 2024-го в интервью журналисту Такеру Карлсону он сказал, что доля доллара в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, тогда как доли рубля и юаня достигли 34%. Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности.