Банковское сообщество Египта надеется на внедрение карты «Мир» в стране до конца 2024 года

«Внедрение российской платежной системы “Мир” в Египте уже находится на стадии практической реализации», — поделился своей информацией управляющий одного из отделений крупного египетского финансового учреждения. По его словам, «политическая составляющая использования российских банковских карт в египетских банках уже практически согласована, остаются технические детали».
Однако, как считает египетский банкир, именно техническая сторона вопроса, и главное — соединение российской платежной системы с местной банковской сетью Mezza «еще займет определенное время». Сейчас, по его данным, Центральный банк Египта «работает над этим вопросом». Управляющий выразил надежду, что «российская платежная система “Мир” начнет функционировать в Египте до конца текущего года».
Банкир, представляющий филиал египетского коммерческого банка в каирском районе Замалек, выразил более оптимистичное мнение. «Перспективы использования российских банковских карт “Мир” на территории Египта вполне реалистичны», — отметил он. Представитель банка полагает, что ускорению процесса во многом способствовало официальное присоединение Египта в начале 2024 года к группе БРИКС.
Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря прошлого года страна отказалась от вступления. Пять новых участников — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.