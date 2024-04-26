Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых

ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.