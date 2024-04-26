10 причин не выходить на работу на законных основаниях

Если сотрудник не может добраться до рабочего места другими видами транспорта из-за неисправности общественного транспорта, это не будет считаться прогулом. Однако факт форс-мажора нужно подтвердить, например, скринами и видео. Сюда же можно отнести задержку рейсов при возвращении из командировки или отпуска, а также нахождение в ГИБДД на разборе ДТП.