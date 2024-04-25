Жилье для туристов подорожало на 15%

Из тех, кто запланировал путешествие на ближайшее лето, по данным исследования «Авито Путешествий», 47% собираются арендовать частное жилье. Чаще всего краткосрочную аренду квартиры или дома предпочитают люди 35−44 лет. Остановиться в отелях хотят 35% туристов, в хостелах — 9%. Еще 24% поедут в гости к родственникам, а 13% — к друзьям. Некоторые планируют комбинировать во время поездки несколько типов проживания.
Одним из наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году, говорит руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин. «Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. В таком объекте размещения для этого обычно есть кухня со всей необходимой техникой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда».
Большинство россиян, по его данным, планируют провести летний отпуск в Краснодарском крае (15%), Сочи (11%), Санкт-Петербурге и области или в Москве и окрестностях (по 10%, соответственно). Отправятся за рубеж 5%, а более четверти опрошенных (28%) пока не определились с направлением или не планируют отпуск этим летом.
По данным сервиса «Суточно.ру», лидерами по числу бронирований на это лето стали Санкт-Петербург, Сочи и Зеленоградск. Также в число популярных направлений входят Москва, Калининград, Казань, Кисловодск, Светлогорск, Анапа и Геленджик. Средняя стоимость аренды посуточного жилья этим летом в целом по России составляет 4 790 рублей за сутки, рассказывает гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.. Это на 15% больше, чем было прошлым летом. В среднем туристы арендуют жильё на семь суток и тратят на проживание 32 240 рублей. В прошлом году их расходы были меньше на 13% — 28 520 рублей. Самый популярный месяц у туристов — июль.
Дороже всего из популярных городов аренда стоит в Зеленоградске Калининградской области — 6 490 рублей за сутки. «Это на 25% больше, чем год назад. Зеленоградск в последние годы набрал огромную популярность у туристов. Высокий спрос закономерно вызвал рост цен на аренду. Зеленоградск, таким образом, обогнал по стоимости аренды Сочи, Москву и Санкт-Петербург», — говорит Кузнецов.
В Сочи жилье дешевле — в среднем 5 770 ₽ за сутки. В Светлогорске (опять же Калининградская область) арендовать жильё можно в среднем за 5 750 рубля, в Геленджике — за 5 630 рублей, в Санкт-Петербурге — за 4 960 рубля, в Москве — за 4 730 рублей, в Казани — за 4 460 рублей. Дешевле всего из популярных направлений аренда стоит в Анапе — 4 050 рубля, в Кисловодске — 3 760 рубля и самом Калининграде — 3 580 рублей.
Сильнее всего из популярных городов цены на аренду за год выросли в Казани — на 29%. Наименьший прирост в десятке городов — в Москве, Сочи и Светлогорске — на 12%.