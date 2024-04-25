Жилье для туристов подорожало на 15%

Одним из наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году, говорит руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин. «Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. В таком объекте размещения для этого обычно есть кухня со всей необходимой техникой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда».